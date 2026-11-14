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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

78 са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на АМ „Тракия“

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Национална система 112 спешен телефон
Снимка: БТА/Архив
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Общо 31 618 регламентирани повиквания са регистрирани на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалата седмица. От тях 78 са свързани с тежките катастрофи с жертви и десетки ранени на АМ „Тракия“. Това съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР.

Първият сигнал за катастрофата е подаден в 7.01 ч. чрез системата eCall, секунди след удара. Той е съдържал и координати на мястото на инцидента. Почти едновременно е получен и втори сигнал, също с посочено местоположение. Общо три сигнала са постъпили чрез eCall и четири – от iPhone.

От общия брой повиквания 13 743 са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрирани са 2155 сигнала за пътни произшествия, 750 за пожари, 14 за бедствия и 502 за аварии. Подадени са и 6734 сигнала за престъпления против личността и 968 за престъпления против собствеността.

Сигналите за рисково шофиране и гонки са 13, за изгубени или бедстващи хора – 351, а за нелегални мигранти и бежанци – шест. Към общините за реакция са изпратени 6384 сигнала.

Броят на повикванията се е увеличил с 10,3% спрямо същия период на 2025 г.

#спешен телефон 112 #повиквания #магистрала "Тракия" #верижна катастрофа #сигнали

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