86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница

Общо в произшествието във верижната катастрофа са участвали 86 превозни средства - 63 в пътното платно в посока Бургас и 23 в другото. Това съобщиха органите на реда на брифинг за тежкия пътен инцидент край Зимница.

Установените пострадали лица са 50 на брой, като те са разпределени на територията на три области - 28 в Сливен, 16 в Ямбол и 6 в Бургас.

“Установените загинали на място са 10 и един загинал в последствие в болнично заведение в Сливен.” “Незабавно след сигнала за ПТП с моя заповед съм стартирал операция “Спаси”, в която са включени всички служители, които са налични в съседните области. Незабавно са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и естествено спасителни екипи на МЗ, които са предприели незабавни действия по спасяването", каза и.д. гл. секретар на МВР Любомир Николов.

На място се установява, че първото пътно транспортно произшествие е настъпило в лентата посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група лица и в последствие.

"В последствие зад него реализира пътно транспортно проиществие с товарен автомобил, превозваш жито и вече в него се удря в задната му част лек автомобил. Всички загинали, за които съобщихме, се намират в тази лента в посока Бургас и най-вероятно пътното транспортно произшествие е настъпило следствие на гъста мъгла, която е възникнала внезапно. Това, което обясняват свидетели, очевидци на място, е, че видимостта в платното посока Бургас, е било около 70-80 метра и в един момент рязко спада видимостта на 10 метра, където евентуално предполагаме, че е настъпило и пътното транспортно произшествие. Предполагаме, че в платното в посока София пътното транспортно произшествие е настъпило отново в същия механизъм, но предполагам, че съвпадението на мястото, където е възникнало и едното и другото, е в следствие на разсейване и отклоняване на вниманието на водачите от това платно, след като са забелязали настъпилото тежко пътно-транспортно произшествие в посока Бургас", каза Николов.

При такива тежки метеорологични условия всеки един водач следва да се съобрази с пътната обстановка към настоящия сезон и време, каза още той. По думите му след падналата гъста мъгла, трасето, асфалтът е бил силно влажнен, най-вероятно мокър, което означава, че следвало да се е спази съответната дистанция и ограничение на скоростта, която е обозначена в пътните знаци.

"Може би трябва да помислим в насока, там където има концентрация на мъгли да подобрим пътната маркировка, т.е. да използваме европейската практика, в която сме забелязвали, че има места, в които се забелязва такава концентрация и там пътната маркировка е направена, така че да има светлоотразително действие и да не представлява бяла пътна маркировка."

Комисар Николов не потвърди появилата се информация за пострадал полицай.

"Всички ранени, включително и тежко ранените са настанени вече в лечебни заведения. Предполага се, че един от пострадалите от Бургас ще бъде транспортиран с военния самолет "Спартан". Организацията правят в момента и министъра на вътрешните работи, и премиера. 11 са жертвите до този момент, по данните, които имаме от лечебните заведения и от колегите, които оглеждат мястото. Да се надяваме, че няма да има повече, но наистина има и тежко ранени хора, от тези 48 ранени", каза още комисар Николов.

Няколко от пострадалите са в интензивни отделения и са започнати действия по тяхното реанимиране и операционни действия, които налагат животоспасяваща операция.

Николов коментира и дали е било задействана късно системата BG-ALERT.

"Не мисля, че метеорологичните условия са следствие на някаква грешка на държавата. Ще помислим за евентуално подобряване на пътната маркировка, както казах, в участъци, където има чести мъгли."

Към момента няма данни за пострадали и загинали деца, каза още Николов.

Образувани са две досъдебни производства по случая.

Образувани са две досъдебни производства, тъй като се касае за две отделни ПТП-та в двете ленти. Както вече се каза, разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба поради изключително тежкия характер на произшествието", допълни окръжният прокурор.

Очаква се да бъдат назначени много експертизи по случая.

Очевидци разказаха, че трагедията е неописуема.

"Много затруднена видимост, мъгла, това е. Ужасът го виждате, иначе ние сме добре, но при нас зад нас...мъчихме се да скочим от камиона след първия удар, но удар след удар, изчезнахме и побегнахме към нивата”. “Трагедия. Несъобразена скорост. Ние спряхме. Зад нас почнаха да ни удрят и ни изместиха." “Не карахме със стотина километра, може би. И пред нас изведнъж се появиха много коли се вземаха коли. Набих спирачки, но бусът не спря. По-надолу много страшно беше. Не знам какво е станало. Хубаво, че слезнаха от буса хора да махат, та спряха другите."

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.