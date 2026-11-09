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Абърдийн се раздели с бившия треньор на Димитър Митов

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Причината е разочароващото представяне на шотландците.

Абърдийн се раздели с бившия треньор на Димитър Митов
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Абърдийн се раздели с мениджъра Стивън Робинсън след разочароващо начало на сезона на местно ниво. Отборът е предпоследен в класирането на Висшата лига с едва три победи от 12 мача, а съботното поражение с 0:4 срещу Хибърниън преля чашата.

Робинсън напуска с баланс 11 победи, четири равенства и 12 поражения в 27 двубоя във всички турнири. На негово място временно ще бъде Стюърт Дъф, но от клуба търсят активно нов треньор.

Сивън Робинсън оглави Абърдийн през март 2026 г. и подписа договор за три сезона, но изкара само осем месеца. При назначението си той бе треньор на българския национал Димитър Митов, който напусна през лятото и в момента е в германския Санкт Паули.

#Стивън Робинсън #ФК Абърдийн #Димитър Митов

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