Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите в Гърция

Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният Андреев, който преди това постигна две победи в квалификациите и две в основната схема, се отказа в края на първия сет при резултат 6:7(6) в мача си срещу италианеца Микеле Рибекай, №281 в световната ранглиста.

Българинът спечели първите два гейма в мача, но допусна изравняване при 3:3. До края на първия сет нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Андреев спаси три сетбола, но в крайна сметка отстъпи с 6:8. След края на сета българинът не успя да продължи участието си в срещата и се отказа.

Със страхотното си представяне през седмицата Андреев заработи 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-то място.

Алекс Ганчев пък се класира за финала на двойки на същия турнир.

24-годишният българин и Саша Маес (Люксембург) победиха на полуфиналите италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато с 6:2, 6:3 за 65 минути игра.

Ганчев и Маес постигнаха два пробива в първия сет, който спечелиха с 6:2. Във втората част двамата направиха още два пробива след 2:2 и с 6:3 триумфираха с победата.

В спор за титлата Алекс Ганчев и Саша Маес ще играят срещу победителите от мача между гръцките братя Петрос и Павлос Циципас и тандема на Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Бенжамен Пиетри (Франция).

С класирането си за финала Алекс Ганчев заработи 30 точки за ранглистата на двойки, в която през тази седмица заема 827-о място.