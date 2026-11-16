Алехандро Давидович Фокина ще пропусне финалите на Купа Дейвис

Алехандро Давидович Фокина ще пропусне финалите на тенис турнира за Купа Дейвис в края на ноември, след като приключи физически натоварващ сезон преждевременно, за да даде приоритет на възстановяването си за 2027 година.

Испанецът беше включен в испанския състав, включващ Карлос Алкарас, Рафаел Ходар, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, за финалите в неофициалното отборно Световно първенство при мъжете. Той ще бъде заменен от Даниел Мерида.

Фокина, номер 16 в световната ранглиста, се бори с контузия в гърба и пропусна близо два месеца от настоящия сезон, след което се завърна на корта през септември с титла в Чънду.

"Този сезон не беше лесен физически и травмите ме принудиха да спра няколко пъти. Тялото ми все още се нуждае от повече време, преди да мога да се състезавам отново", се казва в изявление на тенисиста.

Алехандро Давидович Фокина спечели и турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай през миналия месец.

Финалите за Купа Дейвис ще се проведат на твърди кортове на закрито в италианския град Болоня от 24 до 29 ноември. Испания среща Австрия на четвъртфиналите, докато шампионът Италия ще се изправи срещу Република Корея. Чехия ще играе с Канада, а последният двубой е между Великобритания и Германия.