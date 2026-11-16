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Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК Люблин постигнаха шеста победа в полската волейболна лига

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Спорт
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Люблин продължава да е лидер във временното класиране с 18 точки (6 победи).

Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК Люблин постигнаха шеста победа в полската волейболна лига
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Капитанът на българския национален отбор по волейболо Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК Люблин постигнаха шеста победа в полската Таурон Лига. Селекцията на Стефан Антига се наложи над Асеко Ресовия Жешув с 3:0 (25:17, 25:21, 25:23) в мач от шестия кръг.

Алекс Грозданов се отличи с 8 точки (2 блокади). 15 точки записа Кевин Сасак (2 блокади). За Асеко Ресовия Жешув Тобиас Бранд и Клемен Чебул реализираха по 12 точки.

Люблин продължава да е лидер във временното класиране с 18 точки (6 победи).

Шампионът Заверче също има 18 точки, но от 6 победи и една загуба. Съперникът е седми с 8 точки (3 победи, 2 загуби.

В следващия кръг Люблин среща Стилон Гожув, на 18 ноември (сряда) от 21:30 ч. б.в.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

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