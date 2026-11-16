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Александър Пулев: България се нарежда вече сред държавите в "топ 5" в ЕС по икономически ръст

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Александър Пулев: България се нарежда вече сред държавите в "топ 5" в ЕС по икономически ръст
Снимка: БТА
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България се нарежда вече сред държавите в "топ 5" в Европейския съюз по икономически ръст, регистрираме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2026 г. в сравнение с предходния период, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет след одобряването на държавния бюджет.

Регистрираме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през тази година в сравнение с предходния период, удвояваме инвестиционните потоци и доверието към българското правителство, каза Пулев. Той подчерта, че кредитният рейтинг на България не е понижен и поясни, че една от най-реномираните рейтингови агенции обръща внимание към сериозно предизвикателство – бюджетният дефицит. Нашето правителство обърна внимание към този параметър от първият ден на мандата, каза Пулев. Той припомни, че дефицитът за 2025 г. е 4% и е ревизиран постфактум нагоре. Установени са от Сметната палата проблеми с натрупани задължения, с договори без осигурено финансиране от предходни периоди. Бюджет 2027 г. поставя началото на един труден оздравителен процес, заяви Александър Пулев.

Той каза, че рейтинговите агенциите са независими оценители, не са политически арбитри и не поставят оценки на правителството и не дават присъди. То не съгласува бюджета си политика с тях, тези агенции оценяват финансовите и икономическите параметри на държавата, посочи Пулев. По думите му отговорът на правителство не е да спори с доклади, а да показва резултати, а те вече са налице.

#министър Александър Пулев #вицепремиерът Александър Пулев #икономически растеж #новини в Метрото

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