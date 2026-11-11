Александър Шевченко отстрани шампиона Каспер Рууд от турнира в Стокхолм

Защитаващият титлата си Каспер Рууд отпадна от тенис турнира от категория ATP 250 на твърда настилка в Стокхолм, след като допусна поражение от Александър Шевченко със 7:6(5), 4:6, 3:6.

Казахстанският тенисист осъществи обрат срещу норвежеца след два часа и 20 минути игра, за да си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата.

Първият сет премина равностойно, като двамата съперници си размениха по един пробив в заключителните геймове. Шевченко пропусна възможност да затвори частта, а Рууд се възползва и спечели последвалия тайбрек със 7:5.

Във втория сет казахстанецът повиши нивото на играта си и успя да изравни резултата след 6:4. Шевченко продължи силното си представяне и в решителната част, като общо три пробива във втория и третия сет му помогнаха да стигне до крайния успех. Той приключи срещата още при първия си мачбол.

На четвъртфиналите Шевченко ще срещне водача в схемата Тейлър Фриц, който преодоля британеца Камерън Нори със 7:5, 6:3 за час и 26 минути.

Американецът трябваше да наваксва изоставане от ранен пробив в първия сет, но успя да обърне развоя на частта и да я спечели със 7:5.

Във втория сет Фриц реализира решаващ пробив в осмия гейм, след което затвори двубоя при собствен сервис още при първата си възможност.

Място сред осемте най-добри в Стокхолм намери и поставеният под №7 Юго Юмбер. Французинът се наложи над хърватина Борна Гойо с 6:2, 6:4 и продължава участието си в шведската столица.