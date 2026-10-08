Александър Узунов от "Прогресивна България": Някои колеги поставят предизборната си кампания пред националната сигурност

Смятам, че позицията на държавата беше изключително адекватна и навременна. КСНС беше свикан и сигурността на черноморския басейн беше поставена на най0високо държавно ниво, където й е мястото, това заяви Александър Узунов от "Прогресивна България".

"Тъжно е, че някои колеги поставят предизборната си кампания пред въпроси, които касаят националната ни сигурност. А това не трябва да бъде така".

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