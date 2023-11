Александър Зверев и Холгер Руне са последните двама участници на Финалите на АТР в Торино

Александър Зверев и Холгер Руне станаха последните двама тенисисти, които си гарантираха място на Финалите на АТР, които за трета поредна година ще се проведат в Торино (12-19 ноември).

Това стана факт вчера вечер, след като Карен Хачанов и Хуберт Хуркач отпаднаха в четвъртфиналната фаза на Мастърса в Париж и по този начин се простиха с шансовете си да играят в заключителната надпревара за годината.

За Зверев това ще бъде завръщане в надпреварата, тъй като през миналата година той се възстановяваше дълго време от контузия и на практика не игра във втората половина на сезон 2022.

В кариерата си преди това обаче германецът има още пет участия във Финалите на АТР, като е спечелил и две титли. Любопитното е, че първата от тях дойде през 2018-а година в Лондон, а следващата три години по-късно, когато вече състезанието се провеждаше в Торино.

Междувременно, за Холгер Руне това ще бъде дебют в надпреварата на осемте най-добри, след като през миналата година датчанинът остана резерва.

През този сезон 20-годишният Руне спечели една единствена титла - в Мюнхен - и въпреки че имаше слаба втора половина на годината съумя да се добере до последното осмо място за Финалите на АТР в Торино.

Останалите тенисисти, които ще спорят за титлата в италианския град ще бъдат Новак Джокович, Карлос Алкарас, Даниил Медведев, Яник Синер, Андрей Рубльов и Стефанос Циципас.

With four former champions set to compete, the singles field for the 2023 #NittoATPFinals is officially set.



Read more ️