Александър Зверев започна с успех на Финалите на ATP

Двукратният шампион Александър Зверев започна с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино (Италия).

Германският тенисист, който спечели титлата през 2018-а и 2021 година, се наложи над испанеца Рафаел Ходар с 6:4, в първата среща от група "Джон Макенроу", където са още Бен Шелтън (САЩ) и Артур Фис (Франция).

Карлос Алкарас оглавява другата група - "Иван Лендъл", в която ще се конкурират още Даниил Медведев (Русия), Флавио Коболи (Италия) и Франсис Тиафо (САЩ).

Зверев - водач в световната ранглиста при мъжете, взе първия сет след ключов пробив за 4:3 и успешното 6:4. Той осъществи втори пробив срещу Ходар в третия гейм на втория сет и поведе последователно с 3:1 и 4:2.

20-годишният Рафаел Ходар отрази три точки за пробив в следващия гейм, но впоследствие отстъпи отново с 4:6.