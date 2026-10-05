“Алфа Рисърч”: Очакваната избирателна активност е 37%, балотажът изглежда сигурен

Избирателната активност на предстоящите президентски избори се очертава ниска. Данните от най-актуалното проучване на “Алфа Рисърч” сочат, че 20 дни преди вота се очаква около 37% от избирателите ще отидат до урните на 25 октомври. Това каза в студиото на “Денят започва” социологът Геновева Петрова.

“Но към днешна дата, изборите президентските привличат, най-общо казано, по-нисък интерес в сравнение с отминалите преди няколко месеца парламентарни избори. Очакването, поне според резултатите, които имаме сега на старта на кампанията, е до урните да отидат между 2,4 млн.- 2,6 млн. души. Това, сметнато на база на списъците на Централната избирателна комисия, върху които ще се отчита активността, прави около 37 на 100 потенциално участващи в изборите. Това е важно и затова дали ще има втори тур, защото активността е едн от критериите”, поясни тя.

Мотивите на колебаещите се и на решилите да не гласуват са различни, но най-много са тези, които заявяват, че са разочаровани от всички политици - 42%, или че няма кандидат, които да ги представлява - 25-26%.

“Това, което виждаме е важно, защото нежеланието да се участва не е резултат от кампанията, а е резултат по-скоро от политическото предлагане. И това е много трудно да бъде преодоляно. Това означава, че кандидатите би трябвало в седмиците до края на кампанията да работят за мотивиране на ценностно ориентирани избиратели, на партийни симпатизанти, на съответните партии, които ги подкрепят, които към момента все още не са много убедени. В противен случай рискът е да регистрираме още по-ниска активност”, предупреди Петрова.

Втората тенденция, която социолозите от “Алфа Рисърч” регистрира, е сигурният балотаж:

“Факт е, че освен колебанието по отношение на участието, което регистрираме, регистрираме и че 1/3 от тези, които в момента заявяват кого биха подкрепили, не са напълно убедени и биха могли да променят избора си. Това също до първия тур би могло да предизвика известна динамика в подкрепата.”

Данните за подкрепата на отделните кандидат-президентски двойки на старта на кампанията също сочи към възможен балотаж, защото нито една от тях не преминава границата от 50%. Към момента водещата позиция е за кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев с 44,5%.

“Следва двойката Андрей Гюров - Георги Кандев с 26,1% и на трето място са Костадинов и Петър Вългин с 10,5 на 100. Няколко други кандидат -президентски двойки също получават статистически различима подкрепа - Иван Христанов с малко над 3%, Радостин Василев с 2,5%, Евелин Михайлов с 2,2%, Николай Ненчев с 1,9% и още няколко двойки с резултат и подкрепа около и над 1%”, изреди Геновева Петрова.

Изследването е проведено в периода 24 септември и 1 октомври. То е реализирано със собствени средства и публикувано на сайта на агенцията.

Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна при използване на двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Използван е метода на стандартизираното интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Още за изследването на агенция “Алфа Рисърч” вижте във видеото.