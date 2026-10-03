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Алина Чараева отстрани Елена Рибакина от турнира в Пекин

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Спорт
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Водачката в световната ранглиста отпадна още във втория кръг.

Алина Чараева
Снимка: БТА
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Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Елена Рибакина отстъпи още във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин.

Представителката на Казахстан отстъпи с 6:3, 4:6, 3:6 пред намиращата се на 118-о място в света Алина Чараева от Армения. За Рибакина, която през миналия месец вдигна титлата от Откритото първенство на САЩ, това бе първи мач като № 1 в света.

Тя обаче няма да запомни с добро дебюта си начело на ранглистата, след като допусна обрат. Рибакина измъкна трудно първия сет, след като допусна на два пъти да загуби подаването си.

Във втория сет Рибакина първа стигна до пробив за 2:1 гейма и изглеждаше, че няма да има проблеми да затвори срещата, но Чараева изведнъж вдигна нивото в играта си. Арменката веднага изравни за 2:2 гейма, а в края на сета направи нов пробив, този път за 6:4. Това даде психологическо предимство на Чараева, която бе безгрешна в решителния трети сет и един пробив за 4:2 гейма и бе достатъчен за най-голямата победа в кариерата ѝ.

В третия кръг Чараева ще играе с британката Сонай Картал, която е №129 в света.

#Елена Рибакина

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