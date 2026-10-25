Андрей Гюров: Гласувах за бъдещето на децата ни

Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград. Той гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент на България.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Винаги е добър знак, когато българските граждани излязат и поемат съдбата си в собствените си ръце – излизат и гласуват. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им имат бъдеще в България. Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, на бедността на миналото, в които искат някои хора да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на място."