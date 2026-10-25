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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат

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Чете се за: 01:37 мин.
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за нова посока на България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров от предизборния щаб на инициативния комитет, който застана зад кандидатурата му.

"Предстои ни много работа. Следващата седмица България отново трябва да избира, аз вярвам, че на България ѝ трябва активен президент, който може да обяснява решенията и който обединява българските граждани, а не ги разделя", каза Гюров.

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди провеждането на балотажа.

"Каня г-жа Йотова на открит, честен и цивилизован дебат за това как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме тогава, когато България е изправена пред труден избор", заяви още той.

Заяви, че тези избори няма да бъдат решени в партийните централи и подчерта, че в седмицата преди балотажа ще търсят подкрепа само от гражданите.

"Видяхме, че успяхме да увеличим нашата подкрепа многократно и това е формула, която се припозна от българските граждани и ние ще продължим да търсим подкрепа от всеки от тях, независимо от партийната принадлежност. Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи", добави той.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#Андрей Гюров и Георги Кандев #изборен ден #избори за президент

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