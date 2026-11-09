Андрей Кръстев отново бе титуляр при победа на Сампдория в мач от Серия Б

Българският вратар Андрей Кръстев отново бе титуляр за Сампдория. Младият страж записа „суха мрежа“ при победата с 1:0 като гост на Карарезе в среща от 11-ия кръг на Серия Б. Това беше втора поредна среща без допуснат гол за българина.

Кръстев стартира мача и остана на терена през всичките 90 минути, като имаше важен принос за успеха на "моряците". Изданието SampNews24 отдели специален материал на българина, подчертавайки, че той постепенно се превръща в една от най-положителните фигури в отбора след назначаването на Лука Д'Анджело.

Според медията Кръстев демонстрира спокойствие и постоянство, които са особено ценни за отбор, изпитвал сериозни проблеми в защита от началото на сезона. Изданието отбелязва, че българинът се справя с напрежението и постепенно променя вратарската йерархия в клуба.

Сампдория заема 14-то място в класирането с актив от 11 точки.