Анисимова спря порива на Александрова и се класира на финал в Доха

Аманда Анисимова се класира за втория си финал на турнир от сериите WTA 1000. Американката сложи край на приказката на Екатерина Александрова в Доха, побеждавайки я с 6:3, 6:3 за час и 30 минути.

23-годишната тенисистка ще се бори за първа титла от сериите WTA 1000, както и първа от 2022 година насам, срещу Йелена Остапенко, която по-рано в петък отстрани трикратната шампионка в Доха Ига Швьонтек.

Performance level @AnisimovaAmanda is one step into the final after taking the first set 6-3 over Alexandrova. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ZmMU2ggRCX