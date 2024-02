Анна Калинская елиминира Ига Швьонтек в полуфиналите в Дубай, ще спори за титлата с Жасмин Паолини

Рускинята Анна Калинская продължи с отличното си представяне на тенис турнира от категория WTA 1000 в Дубай и вече се класира за финала, след като елиминира световната №1 при дамите Ига Швьонтек.

В полуфиналите Калинская, която започна участието си в надпреварата още от квалификациите, надигра полякинята с 6:4, 6:4 за час и 42 минути игра.

Родената в Москва състезателка осъществи общо четири пробива хода на двубоя, а във втория сет успя да се възстанови, въпреки че пропусна два мачбола в осмия гейм и в крайна сметка извървя целия път до успеха.

По този начин Анна Калинская се класира за своя първи финал в своята кариера на ниво WTA, а единственото препятствие между нея и титлата е италианката Жасмин Паолини.

Световната №26 се справи с румънката Сорана Кърстя с 6:2, 7:6(6) в мач, който продължи близо два часа. Особено драматичен беше развоят на битката във втората част, когато Паолини пропусна мачбол в десетия гейм, а впоследствие отрази цели шест сетбола пред Кърстя преди най-сетне да сложи точка на спора в срещата след 8-6 в тайбрека.

Така, на финала в Дубай една срещу друга ще се изправят Анна Калинская и Жасмин Паолини. Това ще бъде общо трети сблъсък помежду им, като до момента двете са си разменили по една победа. Италианката печели първата им среща през 2021 година в Порторож, Словения, но Калинская взе своя реванш в началото на тази година в осминафиналите на Australian Open.

