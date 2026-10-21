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Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

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Спорт
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Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Георги Братоев
Снимка: bgvolleyball.com
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Апелативната комисия към Българската федерация по волейбол потвърди наложените от Дисциплинарната комисия наказания на състезателите на Дея Спорт Георги и Валентин Братоеви.

Решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на обжалване.

Валентин Братоев запазва наказанието си от лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1000 евро.

Апелативната комисия преквалифицира дисциплинарното нарушение на Георги Братоев, като го определя като опит за физическа саморазправа с противников състезател чрез навлизане на игрището и замахване за удар. Въпреки промяната в квалификацията на нарушението, наложеното наказание остава в сила - лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1500 евро.

#ВК Дея спорт #Валентин Братоев #Георги Братоев

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