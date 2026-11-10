АПИ: Състоянието на настилката на магистрала "Тракия", където стана верижната катастрофа с 11 жертви, е добро

Състоянието на настилката на магистрала "Тракия", където стана верижната катастрофа с 11 жертви, е добро, маркировката е от висок клас, каза в "Още от деня" председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров. Магистралата ще бъде отворена когато приключат следствените действия и участъкът бъде разчистен.

По думите му мъглата е основната причина за трагедията:

инж. Александър Тодоров, председател на Управителният съвет на АПИ: "Мисля, че тепърва ще се изяснява причината за трагичния инцидент. Със сигурност, според мен, мъглата има огромна вина. Проблеми с пътищата винаги е имало и се стремим да ги решаваме. - Какво е състоянието на отсечката? Кога са правени проверки последно на пътя там, на асфалта? На състоянието на маркировката? Състоянието на настилката е добро. Състоянието на маркировката и принадлежностите е също. Периодично се правят инспекции. Към момента информацията, която имаме от всички наши експерти, е, че участъкът е в добро състояние, но все пак следствените органи ще установят реалното състояние към момента на тежкото произшествие. Маркировката в участъка, пак казвам, че е в добро състояние, висок клас."

На въпрос защо все още няма информационни табла, които да предупреждават за възможни опасности на пътя, инж. Тодоров каза, че по проекта се работи и надеждата е през 2027 г. те да станат реалност:

инж. Александър Тодоров, председател на Управителният съвет на АПИ: "В момента подготвяме проекта за ITS, който ще отговаря на стратегията за интелигентни транспортни системи, така че да се случи възможно най-бързо и отговарящо на всички модерни технологии и на всичко, което има разработено до момента, точно с цел повишаване на безопасността. - Какво означава това? Каква е тази стратегия? Какво представлява тя? С какво ще предотврати подобни катастрофи? Възможността е при изграждането на тези рамки за интелигентни транспортни системи, които ще имат знаци с променливо съдържание, но през определено разстояние, съответно зависещо от конкретните местоположения, да информират предварително участниците в движението за опасности на пътя."

Продължава и работата по това в реално време АПИ да разменят данни с МВР.