БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
11 ноември е Ден на национален траур
Чете се за: 00:30 мин.
Националното следствие поема разследването на двете тежки...
Чете се за: 02:10 мин.
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
Чете се за: 01:10 мин.
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 12 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

АПИ: Състоянието на настилката на магистрала "Тракия", където стана верижната катастрофа с 11 жертви, е добро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Запази

Магистралата ще бъде отворена когато приключат следствените действия и участъкът бъде разчистен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Състоянието на настилката на магистрала "Тракия", където стана верижната катастрофа с 11 жертви, е добро, маркировката е от висок клас, каза в "Още от деня" председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров. Магистралата ще бъде отворена когато приключат следствените действия и участъкът бъде разчистен.

По думите му мъглата е основната причина за трагедията:

инж. Александър Тодоров, председател на Управителният съвет на АПИ: "Мисля, че тепърва ще се изяснява причината за трагичния инцидент. Със сигурност, според мен, мъглата има огромна вина. Проблеми с пътищата винаги е имало и се стремим да ги решаваме.

- Какво е състоянието на отсечката? Кога са правени проверки последно на пътя там, на асфалта? На състоянието на маркировката?

Състоянието на настилката е добро. Състоянието на маркировката и принадлежностите е също. Периодично се правят инспекции. Към момента информацията, която имаме от всички наши експерти, е, че участъкът е в добро състояние, но все пак следствените органи ще установят реалното състояние към момента на тежкото произшествие.

Маркировката в участъка, пак казвам, че е в добро състояние, висок клас."

На въпрос защо все още няма информационни табла, които да предупреждават за възможни опасности на пътя, инж. Тодоров каза, че по проекта се работи и надеждата е през 2027 г. те да станат реалност:

инж. Александър Тодоров, председател на Управителният съвет на АПИ: "В момента подготвяме проекта за ITS, който ще отговаря на стратегията за интелигентни транспортни системи, така че да се случи възможно най-бързо и отговарящо на всички модерни технологии и на всичко, което има разработено до момента, точно с цел повишаване на безопасността.

- Какво означава това? Каква е тази стратегия? Какво представлява тя? С какво ще предотврати подобни катастрофи?

Възможността е при изграждането на тези рамки за интелигентни транспортни системи, които ще имат знаци с променливо съдържание, но през определено разстояние, съответно зависещо от конкретните местоположения, да информират предварително участниците в движението за опасности на пътя."

Продължава и работата по това в реално време АПИ да разменят данни с МВР.

#състояние на магистралата #УС на АПИ #инж. Александър Тодоров #верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Водещи новини

10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ...
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
Националното следствие поема разследването на двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“ Националното следствие поема разследването на двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур 11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата на магистрала "Тракия" Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата на магистрала "Тракия"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия":...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
Следствието ще установи причините за катастрофите на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ