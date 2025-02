Арестуваха бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску (ВИДЕО)

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е арестуван за разпространение на фашистки идеи и участие в организация, изповядваща фашистка идеология.

Той е арестуван, докато е отивал да подаде кандидатурата си за президентските избори в Румъния.

EXCLUSIVE: MORE FOOTAGE OF CALIN GEORGESCU GETTING ARRESTED



He won a Presidential election, so they cancel the election and now arrest him.



'Democracy’ in action in EU and NATO member: Romania



See below tweets in the chain for the full story of what I woke up to this… https://t.co/0ZEBuyq9fj pic.twitter.com/WklqgPWkje