Арманд Дуплантис затвърди доминацията си в овчарския скок на Диамантената лига в Париж

Шведският феномен в леката атлекита Арманд Дуплантис спечели в овчарския скок на Диамантената лига в Париж, но остана много далеч от рекордите си. "Мондо" скочи едва 6 метра в последното си състазание преди Олимпийските игри във френската столица, като изпревари американеца Сам Кендрикс, който остана втори с 5,95 метра, а французина Тибо Коле завърши трети с 5,85 метра. Дуплантис направи два опита за световен рекорд на 6,25 метра - със сантиметър по-добро постижение от личния си рекорд, но се отказа заради вятъра.

Уинфред Яви от Бахрейн постигна победа на 3000 метра стипълчейз при жените с време 9:03.68 минути, като изпревари представителката на домакините Алис Фино, а трета е Елизабет Бърд от Великобритания.

Французинът Саша Зоя победи на 110 метра с препятствия с 13.15 секунди, като изпревари с пет стотни американеца Трей Кънингам. Трети остана японецът Шунсуке Изумия.

На 400 метра с препятствия се наложи световният шампион он Бразилия Алисон дош Сантош, който даде време 47:78 секунди. Той изпревари естонеца Расмус Маги и Малик Джеймс-Кинг от Ямайка.

Unbeaten in 2024



's @PiuzeR wins his 4th consecutive 400m hurdles @Diamond_League meet of the season with 47.78 #DiamondLeague pic.twitter.com/vFRiGu7sf9