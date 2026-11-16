Защитникът на Арсенал Юриен Тимбер се е съгласил да продължи договора си с английския шампион, съобщава The Athletic. Настоящото споразумение на 25-годишния нидерландец е до лятото на 2028 година, но ръководството на "артилеристите“ е предприело стъпки за задържането му за по-дълъг период.

Тимбер пристигна в Арсенал през лятото на 2023 година и постепенно се утвърди като важна част от защитата на лондонския тим. Универсалността му позволява да бъде използван на различни позиции в отбраната.

От присъединяването си към клуба нидерландецът е записал 105 мача във всички турнири, в които е отбелязал седем гола и е направил 11 асистенции.

През настоящия сезон Тимбер има 10 участия с екипа на Арсенал, като е реализирал едно попадение.

Според специализирания портал Transfermarkt пазарната стойност на защитника възлиза на 70 милиона евро.

Към момента не се съобщава какъв ще бъде срокът на новото споразумение.