Арсенал също загуби почва в битката за Висшата лига

Арсенал ще завърши 33-я кръг от Висшата лига на второто място, след загубата на "Емиратс" с 0:2 от Астън Вила. Това е втора загуба този сезон за домакините срещу този съперник, след загубата на "Вила Парк" с 0:1.

С тази победа гостите подсилиха шансовете си да играят догодина в Шампионската лига.

"Артилеристите" се доближиха до откриването на резултата на няколко пъти чрез Кай Хаверц и Габриел Жезус, но завършващият удар бягаше на футболистите на Микел Артета.

В 39-та минута Оли Уоткинс се възползва от неразбирателство между Габриел Магаляеш и Олександър Зинченко, но ударът му срещна страничния стълб.

Още в следващото нападение Арсенал също бе близо до попадение, след като бившият вратар на домакините Емилиано Мартинес спаси изстрел от вратарското поле на Леандро Тросар, а Букайо Сака не успя да се разпише от добавката.

Натискът на "артилеристите" не спря до тук и минута по-късно отново удар на английското крило профуча покрай вратата на Вила.

Малко след един час игра, красив изстрел на Юри Тилеманс намери първо напречната, а след това и страничната греда, на вратата пазена от Давид Рая.

Youri Tielemans has just hit the bar AND the post with the same shot!



His curling effort from just inside the penalty area looked destined to go in, but somehow it stayed out...#ARSAVL pic.twitter.com/Rtqbhq8bOv