Асен Василев: Да изберем човек, от който няма да ни е срам

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев гласува в 28-а секция в родния си град Хасково на президентските избори.

"Избирателната активност е изключително ниска към този момент, виждаме празни секции. Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват. И най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място. Аз лично очаквам българските граждани да излязат и наистина да изберат президент на страната. Знаете, че това е една от ключовите длъжности, поне за две от правомощията", заяви той.