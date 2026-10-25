Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България

Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България. Това коментира след края на изборния ден лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред БНТ.

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "А според мен това е изключително ясен сигнал от българските граждани, че политиката, която правителството води, не е добра за България, поне така оценяват повечето граждани, и че г-жа Йотова не може да се справи със задачата да бъде коректив. Когато нещо е добро, да каже "това е добро", но когато нещо не е добро, да каже "това не е добро". И според мен това трябва да бъде много ясно разбрано, от всички партии също така в парламента, и наистина да почнем да работим за по-добри доходи, да почнем да работим за бюджет, който хората не обедняват, да започнем наистина да се случват всички тези неща, които гражданите очакват. Най-малкото да бъдат защитени.

- БНТ: Най-важният въпрос в седмицата, която остава: на какви резерви вие ще разчитате и ще има ли лидерски разбор в център-дясно?

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Мисля, че това, което стана ясно с тези резултати, е, че президентските избори са наистина мажоритарен вот. Тук виждате много ясно, че какви са партийните ядра, почти не оказва ефект върху крайния резултат, който в момента виждаме. Искам да поздравя всички граждани, които излязоха и гласуваха. Независимо за кой са пуснали гласа си, защото това е изключително важно. Това е начинът, по който България може да върви напред. А оттук нататък, според мен, това на което може да се разчита, е всички граждани, чиито кандидати не продължават. Всички граждани, които не са намерили сила или причина да излязат. Да гласуват днес. Следващата неделя да го направят, за да имаме една по-справедлива и по-сигурна държава и един истински коректив на управлението, когато то бърка.

- БНТ: И все пак ще говорите ли с лидерите на двете формации, които като че ли останаха инертни в тези избори? Визирам ГЕРБ и ДПС. Ще искате ли подкрепа от Пеевски и Борисов?

- Знаете ли, г-н Гюров, не е говорил с нас да иска подкрепа. Ние сами взехме решение да му дадем такава. Аз смятам, че всеки български гражданин трябва да реши сам каква България иска да живее и дали да подкрепи г-н Гюров. Ако някой реши да подкрепи г-н Гюров, е добре дошъл, но не е добре да се тръгва по пътя, партии да тръгват едва ли не някой да ги моли те да дават подкрепа, защото това ще доведе до президент, който е зависим и трябва да се съобразява с партиите. Това не води до нещо добро. Ние трябва да имаме президент, който е наистина независим."