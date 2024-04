Аталанта смълча "Анфилд" и докосва полуфиналите в Лига Европа

Отборът на Аталанта стигна до паметна победа с 3:0 като гост на Ливърпул в първи двубой между двата тима от четвъртфиналния сблъсък помежду им в турнира Лига Европа.

На митичния "Анфилд" момчетата на Джан Пиеро Гасперини се възползваха по възможно най-добрия начин от своите шансове и взеха солиден аванс преди реванша след седмица в Бергамо.

Големият герой за "Богинята" се казваше Джанлука Скамака, който откри резултата в 38-ата минута с премерен удар по земя, преминал и под плонжа на неубедителния тази ситуация вратар Куивин Келъхър.

Отново Скамака удвои преднината на своя тим след точно час игра, като този път италианецът се възползва от центриране на Шарл де Кеталаре и с изстрел от въздуха матира за втори път стражът на "мърсисайдци".

Седем минути преди края на редовното време пък бившият футболист на Уест Хям и Сасуоло открадна топката в средата на терена от Доминик Собослай и след това комбинира с Едерсон, чието изпълнение беше отразено от Келъхър, но при добавката Марио Пашалич не сбърка, фиксирайки крайното 3:0.

По този начин Аталанта има преднина от три гола преди мача на свой терен идния четвъртък (18 април), който може да ознаменува историческото първо класиране на "бергамаските" за полуфиналите в европейските клубни турнири.

