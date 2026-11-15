Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в болница (СНИМКИ)

Поредна тежка катастрофа във Варна. По информация на пресцентъра на ОД МВР – Варна, днес в 12.24 часа е получен сигнал за автомобил, който е самокатастрофирал в района на кръстовището около спирка „Почивка“, след като се е ударил в пътен знак.

В колата са се возили трима чужди граждани, студенти. Двама от тях са откарани в болница, но не са сериозно пострадали. Водачът на автомобила е фински гражданин на 22 години. Той е без наранявания. Полевите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

Снимки: БНТ, Петко Петков