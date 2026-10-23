БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Байерн Мюнхен недоволен от звездния начин на живот на един от най-големите си таланти (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Запази

Ръководството на баварците настоява 18-годишният Ленарт Карл да ограничи изявите си в социалните мрежи и да се съсредоточи върху футбола, докато Венсан Компани продължава да му гласува доверие

Байерн Мюнхен недоволен от звездния начин на живот на един от най-големите си таланти (СНИМКИ)
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Ръководството на Байерн Мюнхен е изразило недоволство от поведението на един от най-обещаващите млади футболисти в отбора - Ленарт Карл. Според информация на германското издание Bild шефовете на баварския гранд са обезпокоени от прекомерното присъствие на 18-годишния офанзивен играч в социалните мрежи и начина, по който той демонстрира личния си живот извън футболния терен.


В клуба смятат, че младият талант трябва да насочи повече внимание към професионалното си развитие, особено на фона на колебливото си представяне от началото на настоящия сезон.

Според публикацията Карл все по-често показва своя "бляскав начин на живот“, включително моменти от връзката си с инфлуенсърката Зое Кепеле. Именно тази публичност е предизвикала критики сред ръководните фактори на Байерн, които искат футболистът да бъде по-дискретен по отношение на личния си живот.


Посланието към младия германец е ясно - по-малко време в Instagram, повече концентрация върху тренировките и по-силни изяви на терена. От клуба не са против личния му живот, но според информацията настояват той да не измества фокуса от футболните му задължения.

Като положителен пример пред Карл е посочен неговият съотборник Том Бишоф, който е с три години по-възрастен. Въпреки че партньорката на Бишоф също е изключително активна в социалните мрежи, футболистът предпочита да държи връзката им далеч от публичното пространство и да не привлича излишно внимание към личния си живот. Именно подобно поведение ръководството на Байерн би искало да вижда и от Карл, който се счита за един от играчите с най-голям потенциал в състава.

Допълнителна причина за притесненията на баварците е фактът, че младият офанзивен футболист все още не успява да възстанови формата, която демонстрира през миналия сезон. През лятото Карл получи разкъсване на мускулни влакна, което наруши подготовката му и се отрази на неговото физическо състояние.

След завръщането си на терена той изпитва трудности да намери необходимия ритъм, като до момента има участие в едва две попадения в трите срещи, в които е започнал като титуляр.

Въпреки критиките към младия талант старши треньорът на Байерн Венсан Компани демонстрира спокойствие и публично защити своя футболист. Белгийският специалист подчерта, че спадовете във формата са напълно нормални за играч на тази възраст, особено когато е преминал през физически проблеми, и изрази увереност, че Карл скоро ще възвърне най-доброто си представяне.

"Той все още не е показал нивото, на което играеше през миналия сезон, но това също е нормално. Знае, че очаквам подобни периоди в развитието му. Все още е млад и имаше някои физически проблеми. Ще се върне към най-добрата си форма. Не се притеснявам“, заяви Компани.

Възможност за ново начало пред Карл може да се открие още в предстоящото гостуване на Фрайбург в Бундеслигата в неделя. След изтощителното равенство 2:2 срещу Арсенал в Шампионската лига се очаква Компани да предприеме известни промени в стартовия състав, за да освежи отбора. Освен това баварците имат сериозни кадрови проблеми в нападение, тъй като Джамал Мусиала и Луис Диас са извън сметките заради контузии.

#Ленарт Карл #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
1
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
2
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
3
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура
4
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде...
Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България, температурите се понижават
5
Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България,...
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
6
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Европейски футбол

Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си
Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си
Борусия Дортмунд ще награждава феновете, които не използват телефоните си по време на мач Борусия Дортмунд ще награждава феновете, които не използват телефоните си по време на мач
Чете се за: 06:00 мин.
Радослав Ковач: Подарихме два гола на Левски, сами сме си виновни Радослав Ковач: Подарихме два гола на Левски, сами сме си виновни
Чете се за: 05:47 мин.
Нов скандал около Нико Уилямс, агентът му разкри защо е искал да напусне Атлетик Билбао Нов скандал около Нико Уилямс, агентът му разкри защо е искал да напусне Атлетик Билбао
Чете се за: 04:32 мин.
Майкъл Карик пред уволнение в Манчестър Юнайтед, мачът с Борнемут може да реши съдбата му Майкъл Карик пред уволнение в Манчестър Юнайтед, мачът с Борнемут може да реши съдбата му
Чете се за: 04:30 мин.
Марко Розе: Можем да се противопоставим на всеки, но трябва да останем скромни Марко Розе: Можем да се противопоставим на всеки, но трябва да останем скромни
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на екологичните изисквания, потвърди съдът 286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на екологичните изисквания, потвърди съдът
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин? Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС събират подписи за оставката на Михаела Доцова, ДПС ги...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ