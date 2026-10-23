Байерн Мюнхен недоволен от звездния начин на живот на един от най-големите си таланти (СНИМКИ)

Ръководството на Байерн Мюнхен е изразило недоволство от поведението на един от най-обещаващите млади футболисти в отбора - Ленарт Карл. Според информация на германското издание Bild шефовете на баварския гранд са обезпокоени от прекомерното присъствие на 18-годишния офанзивен играч в социалните мрежи и начина, по който той демонстрира личния си живот извън футболния терен.

В клуба смятат, че младият талант трябва да насочи повече внимание към професионалното си развитие, особено на фона на колебливото си представяне от началото на настоящия сезон.

Според публикацията Карл все по-често показва своя "бляскав начин на живот“, включително моменти от връзката си с инфлуенсърката Зое Кепеле. Именно тази публичност е предизвикала критики сред ръководните фактори на Байерн, които искат футболистът да бъде по-дискретен по отношение на личния си живот.

Посланието към младия германец е ясно - по-малко време в Instagram, повече концентрация върху тренировките и по-силни изяви на терена. От клуба не са против личния му живот, но според информацията настояват той да не измества фокуса от футболните му задължения.

Като положителен пример пред Карл е посочен неговият съотборник Том Бишоф, който е с три години по-възрастен. Въпреки че партньорката на Бишоф също е изключително активна в социалните мрежи, футболистът предпочита да държи връзката им далеч от публичното пространство и да не привлича излишно внимание към личния си живот. Именно подобно поведение ръководството на Байерн би искало да вижда и от Карл, който се счита за един от играчите с най-голям потенциал в състава.

Допълнителна причина за притесненията на баварците е фактът, че младият офанзивен футболист все още не успява да възстанови формата, която демонстрира през миналия сезон. През лятото Карл получи разкъсване на мускулни влакна, което наруши подготовката му и се отрази на неговото физическо състояние.

След завръщането си на терена той изпитва трудности да намери необходимия ритъм, като до момента има участие в едва две попадения в трите срещи, в които е започнал като титуляр.

Въпреки критиките към младия талант старши треньорът на Байерн Венсан Компани демонстрира спокойствие и публично защити своя футболист. Белгийският специалист подчерта, че спадовете във формата са напълно нормални за играч на тази възраст, особено когато е преминал през физически проблеми, и изрази увереност, че Карл скоро ще възвърне най-доброто си представяне.

"Той все още не е показал нивото, на което играеше през миналия сезон, но това също е нормално. Знае, че очаквам подобни периоди в развитието му. Все още е млад и имаше някои физически проблеми. Ще се върне към най-добрата си форма. Не се притеснявам“, заяви Компани.

Възможност за ново начало пред Карл може да се открие още в предстоящото гостуване на Фрайбург в Бундеслигата в неделя. След изтощителното равенство 2:2 срещу Арсенал в Шампионската лига се очаква Компани да предприеме известни промени в стартовия състав, за да освежи отбора. Освен това баварците имат сериозни кадрови проблеми в нападение, тъй като Джамал Мусиала и Луис Диас са извън сметките заради контузии.