"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини

За 13-и път стотици ще тръгнат по стъпките на Самуиловите воини. Походът от Самуиловата крепост до село Ключ се организира по повод битката на българските воини с водената от Василий II византийска армия през 1014 година.

Тази година походът е само два дни преди да се навършат 1012 години от смъртта на цар Самуил и ден след като в страната ни тържествено бяха върнати тленните му останки.

Всичко се случи много спонтанно по повод 1000 години от управлението на цар Самуил. Казахме си, че такъв тип поклонение пред български владетел липсва в нашата родина. Така направихме един интерактивен маршрут като поклонение пред един владетел, дал живота си за България, каза Гергана Сандъкчиева - организатор сдружение "Млад планинар".

Хора от цялата страна се присъединяват към похода по стъпките на Самуиловите воини. Според думите на организатора походът е лесен. Той е най-добрият начин да се покаже, че "България помни", а това са "стъпките на бъдещето", допълни тя.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Христова