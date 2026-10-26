България ще играе срещу Япония, Аржентина и Русия на Мондиал 2027 по волейбол за жени

България ще играе срещу Япония, Аржентина и Русия на световното първенство по волейбол за жени в САЩ и Канада, отреди тегленият в Лос Анджелис жребий. Мачовете от група "F" ще се проведат в Омаха, щата Небраска.

Първият и вторият в класирането продължават на осминафиналите. Три отбора от турнира в Северна Америка ще получат квоти за олимпийските игри през 2028 година.

Събитието ще се проведе в Монреал, Орландо, Омаха и Квебек Сити, а финалите са насрочени за Анахайм.

Мондиал 2027 е от 20 август до 5 септември.