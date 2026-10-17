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Барселона победи Бетис в зрелищен мач от Ла Лига

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Спорт
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Каталунците отбелязаха пет попадения във вратата на "зелено-белите".

Барселона
Снимка: БТА
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Барселона записа деветата си поредна победа в шампионата на Испания. "Синьо-червените" се наложиха зрелищно с 5:2 като гост срещу Бетис и продължават да имат пълен актив от точки, които вече са 27.

Двубоят в Севиля беше белязан от множество интересни моменти с отменени голове, а домакините останаха в намален състав през второто полувреме. Петима различни голмайстори се отличиха в полза на Барса. Воденият от треньора Ханзи Флик състав изравни рекорд на Реал Мадрид от сезон 1968-1969 за най-добро начало на сезона в Испания.

Каталунците откриха резултата още в десетата минута чрез Ламин Ямал, който се разписа с красив удар от дистанция в горния ъгъл.

"Зелено-белите" успяха да изравнят 17 минути след това чрез аржентинеца Валентин Гомес, но Родри беше точен с глава след изпълнение на ъглов удар от страна на Фермин Лопес в 41-ата минута.

Само две минути по-късно Джовани Ло Селсо изравни с удар от движение, но попадението не беше признато заради игра с ръка на Кучо Ернандес в изграждането на атаката.

Втората част стартира с много по-силна игра от страна на Барса и в 51-ата минута попадение на Габриел Жезус беше отменено заради засада. Само минута след това гостите вкараха ново попадение чрез Жезус, който беше точен отблизо във вратата на Бетис след подаване на Ямал.

Абде Езалзули напредна след пас на Ло Селсо и върна един гол в 53-ата минута, но секунди по-късно домакините останаха в намален състав заради червен картон на Факундо Бернал заради удар без топка срещу Ямал, който получи официално предупреждение след тази ситуация.

Превъзходството в полза на Барса продължи и в 62-ата минута Ерик Гарсия също вкара в мрежата на севилци. Крайното 5:2 беше оформено в 81-ата минута от Дани Олмо.

Бетис е на трето място в Примера дивисион до момента с 19 точки.

#Ла Лига 2026/2027 # Барселона #Бетис

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