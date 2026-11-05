Барселона задържа бразилския нападател Рафиня до 2030 година

Испанският футболен гранд Барселона удължи договора на бразилския нападател Рафиня, съобщиха от клуба.

Новият договор на 29-годишния футболист с каталунския отбор е до 2030 г. Предишният му договор беше до лятото на 2028 г.

Рафиня се присъедини към Барселона от Лийдс през 2022 г. През сезон 2026/27 той изигра 13 мача във всички турнири, в които отбеляза 19 гола и даде три асистенции. Общо бразилецът е изиграл 190 мача за каталунците, в които е отбелязал 94 гола и е дал 62 асистенции.

С Барселона Рафиня спечели три пъти испанската лига и Суперкупата, както и Купата на краля.

Нападателят е играл преди това за Рен, Спортинг, Витория Гимараеш и Авай.