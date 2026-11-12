БЧК предоставя безплатна психологическа подкрепа на засегнатите от катастрофите на АМ „Тракия“

Българският Червен кръст предоставя безплатна психосоциална подкрепа на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, на техните семейства и близки, както и на свидетели и други засегнати от произшествията.

Помощ може да бъде потърсена на националния телефон на БЧК за психосоциална подкрепа 0800 11 466. На него квалифицирани психолози, обучени за работа при кризи, оказват консултации. Разговорите са безплатни.

Преживяването на тежък инцидент, загубата на близък или тревогата за живота на пострадал могат да предизвикат силен емоционален стрес. Психологическата подкрепа дава възможност за споделяне на преживяното и насоки за справяне с непосредствените реакции.

Телефонната линия допълва помощта на място, оказвана от екипите на БЧК от Сливен и Ямбол. Те се включиха в реакцията при катастрофите с първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа и осигуряване на вода и храна.

Българският Червен кръст изразява съболезнования на близките на загиналите и съпричастност към всички пострадали.