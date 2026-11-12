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Белгия обърна Турция за десет минути

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Спорт
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„Червените дяволи“ стигнаха до успеха с два бързи гола през първото полувреме и ще очакват развоя на срещата между Италия и Франция, за да разберат дали ще запазят второто място в група А1.

Турция - Белгия
Снимка: БТА
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Белгия постигна обрат от 0:1 до 2:1 срещу Турция в Измир в двубой от петия кръг на Лигата на нациите. „Червените дяволи“ стигнаха до успеха с два бързи гола през първото полувреме и ще очакват развоя на срещата между Италия и Франция, за да разберат дали ще запазят второто място в група А1.

Домакините поведоха в 20-ата минута с великолепно изпълнение на Арда Гюлер. Халфът отправи прецизен удар от свободен удар, изпращайки топката в сглобката на дясната греда и напречната греда, без да остави шансове на Сене Ламенс.

Отговорът на Белгия не закъсня. В 27-ата минута Жереми Доку проби отляво, преодоля двама защитници и върна топката към Кевин де Бройне. Капитанът на гостите стреля мощно под гредата и не остави възможност на Угурджан Чакър да предотврати изравняването.

Само три минути по-късно белгийците вече бяха направили пълен обрат. След разбъркване в наказателното поле Шарл де Кателаре се оказа най-съобразителен и прати топката във вратата. Максим де Куйпер също имаше ключова роля в ситуацията, като подаде на нападателя на Аталанта на удобна позиция.

След почивката Белгия продължи да контролира събитията на терена. Де Бройне и Доку имаха възможности да увеличат преднината, а Чакър трябваше да се намесва и при опит на Де Кателаре да отбележи втория си гол в мача.

Турция можеше да стигне до равенството в добавеното време, но Сене Ламенс направи отлично спасяване след удар на Дениз Гюл.

Турският национален отбор остава на последното четвърто място в групата без спечелена точка след пет изиграни срещи. Тимът вече е загубил шансове да избегне изпадането в Лига В за следващото издание на турнира.

В друг двубой от група С2 Армения и Кипър завършиха 1:1. Кипърците заемат второто място с осем точки – на две зад лидера Черна гора. Армения е с пет пункта, а Латвия има един.

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас игра пълни 90 минути за Кипър и се отчете с асистенция. Той подаде отлично за Язонас Пилкис, който откри резултата още в деветата минута. Артур Гарибян възстанови равенството за Армения в 58-ата минута, а до края повече голове не паднаха.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27

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