Белгийските власти поканиха "етични" хакери да изпробват сигурността на основни държавни информационни системи, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че в проверката са участвали близо 80 специалисти и студенти по информатика.

Целта на властите е в контролирана среда да бъдат установени и навременно отстранени пропуски в системите. Не се съобщава какъв резултат са постигнали участниците и какви са били откритите уязвимости, но се пояснява, че за състоянието на всяка отделна система е бил съставен доклад и оценките са били предадени на националния център по киберсигурност.

Проверката е обхванала съобщителните мрежи на министерствата на отбраната, правосъдието и вътрешните работи, както и на агенцията по лекарствата.

В последните години държавни и общински информационни системи в Белгия бяха многократно пробити, като само в последния случай бе съобщено за изтичането на личните данни на над един милион граждани. Властите уточняват, че в страната има около 4000 свободни места за специалисти по киберсигурност.