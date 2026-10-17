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Без българско участие на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора

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Спорт
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И трите българки отпаднаха от надпреварата.

Без българско участие на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора
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Ива Иванова отпадна на четвъртфиналите, а Росица Денчева и Денислава Глушкова на осминафиналите на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Августа Траяна".

20-годишната Ива Иванова отстъпи с 1:6, 2:6 на шестата поставена Ипек Йоз (Турция).

Поставената под номер 1 Росица Денчева загуби с 3:6, 6:1, 3:6 от Валерия Артемиева (Русия).

Денислава Глушкова беше елиминирана от Луцие Петружелова (Чехия) с 3:6, 6:4, 0:6.

По-късно днес ще се играят полуфиналите на двойки. В единия от тях водачките в схемата Ива Иванова и Аня Станкович (Сърбия) ще срещнат третите поставени румънки Бианка Елена Бърбулеску и Диана-Йоана Симонеску.

В другия полуфинал ще участват три българки. Алекса Каратанчева и Дария Великова ще се изправят срещу Виктория Велева и Гала Иванович (Сърбия).

Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

#Ива Иванова тенис #Денислава Глушкова #Росица Денчева

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