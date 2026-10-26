Без нарушения и при ниска избирателна активност премина изборният ден в Благоевград

При 100 процента обработени протоколи в Благоевград двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев печели вота, като 25 606 души са гласували за тях. Втори остават Андрей Гюров – Георги Кандев с подкрепата на 19 920 души. На трето място с 6319 гласа се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин. Избирателната активност за областта е 19,62 процента.

Изборния ден в Благоевград премина сравнително спокойно, без сериозни нарушения и с ниска избирателна активност. 19,26% от хората са упражнили правото си на вот.

Йоанна Лозанова-Паланкова, председател на РИК – Благоевград: "Към момент вече всички протоколи са предадени. В момента се обработват последните протоколи. Хората, които се намират зад мен са на етап разпластяване, където се прибират избирателните списъци и се приключва изборния ден. В интерес на истината имаше много малко грешки този път. Може би това се дължи на факта, че нямаме нито една машина, която да е дефектирала и съответно пренасянето на данни става по-лесно."

Ето какво казаха и някои от представителите на СИК-овете в Благоевград:

– Всичко мина плавно. Смятам, че нашата секция си свърши работата и това е, защото имаме предишен опит и знаем как да си вършим работата отговорно, обективно и всичко да бъде както трябва, да може хората да се упражняват правото на вот и всичко да премине по един добър демократичен начин. Нямахме проблеми с машината, абсолютно никакви.

БНТ: А за избирателите имаше ли затруднения?

– Имаше, да. Случи се при 3-4 по-възрастни избиратели, но им помогнахме, насочихме ги. По никакъв начин не сме оспорвали тяхно решение или да сме ги карали по някакъв начин да променят своето решение да гласуват за друг кандидат. Просто им даваме насоки отстрани, как чрез бутоните да се ориентират и да упражняват своето право на вот. – Бих казала, че е доста по-улеснен метода на гласуване. След това документите, които се сформираха, за нас беше прекрасен ден. – Толкова спокойно, никога не сме имали такива избори с толкова ниска избирателна активност. Имаме проблеми в момента с организацията на придвижване и всичко останало, иначе нямаме други проблеми, с попълването на протоколи нямахме проблеми.

Нямаше сериозни нарушения и с гласуването на машини вчера. Вече и последната община предаде своите протоколи и около 99% от тях вече са обработени.

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