Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин
Предаването и обработката на изборните книжа във Видин приключи. Процесът премина без сериозни нарушения. Членове на секционни комисии през нощта се оплакаха от бавна организация и от това, че трябва да чакат малко повече време.
При 100% обработени протоколи Илияна Йотова печели президентския вот във Видин с близо 43%. Андрей Гюров е на второ място с около 23%. Разликата между първите две двойки е 3467 гласа. Костадин Костадинов е на трето място с близо 13%. Четвърти е Радостин Василев с малко над 5%.
Вчера във Видин беше регистрирана една от най-високите избирателни активности. Въпреки това обаче, през целия ден нашият екип забеляза празни коридори. Членове на секционни комисии също разказаха, че за първи път виждат толкова слаб интерес.
БНТ: Проблеми, оплаквания?
– Не, при нашата секция няма.
БНТ: Бързо ли се справихте с попълването на книжата?
– На хартиен носител бяхме и всичко е точно. Няма никакво движение.
БНТ: Колко време чакате?
– Час време, и повече. Ами малко бавно ми се струва. Не чуваме номерата от тук. Но като цяло гледам, че бързо става.
БНТ: Имаше ли проблеми с попълването на изборните книжа?
– Не. Нямаше проблеми с попълването на изборните книжа.
БНТ: Имаше ли машина във вашата секция?
– Да, имахме две машини, но само една, защото нямаше така наплив от много хора.
Изборният ден като цяло премина без сериозни сигнали за изборни нарушения. Вчера нямаше и дефектирали машини.
Вижте прякото включване на Тихомир Игнатов