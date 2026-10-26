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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Предаването и обработката на изборните книжа във Видин приключи. Процесът премина без сериозни нарушения. Членове на секционни комисии през нощта се оплакаха от бавна организация и от това, че трябва да чакат малко повече време.

При 100% обработени протоколи Илияна Йотова печели президентския вот във Видин с близо 43%. Андрей Гюров е на второ място с около 23%. Разликата между първите две двойки е 3467 гласа. Костадин Костадинов е на трето място с близо 13%. Четвърти е Радостин Василев с малко над 5%.

Вчера във Видин беше регистрирана една от най-високите избирателни активности. Въпреки това обаче, през целия ден нашият екип забеляза празни коридори. Членове на секционни комисии също разказаха, че за първи път виждат толкова слаб интерес.

БНТ: Проблеми, оплаквания?

– Не, при нашата секция няма.

БНТ: Бързо ли се справихте с попълването на книжата?

– На хартиен носител бяхме и всичко е точно. Няма никакво движение.

БНТ: Колко време чакате?

– Час време, и повече. Ами малко бавно ми се струва. Не чуваме номерата от тук. Но като цяло гледам, че бързо става.

БНТ: Имаше ли проблеми с попълването на изборните книжа?

– Не. Нямаше проблеми с попълването на изборните книжа.

БНТ: Имаше ли машина във вашата секция?

– Да, имахме две машини, но само една, защото нямаше така наплив от много хора.

Изборният ден като цяло премина без сериозни сигнали за изборни нарушения. Вчера нямаше и дефектирали машини.

Вижте прякото включване на Тихомир Игнатов

#България избира президент #РИК-Видин #висока избирателна активност #предаване на изборни книжа #Видин

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