Без победител между Казахстан и Фарьорските острови в Лигата на нациите

Казахстан завърши наравно 2:2 у дома срещу Фарьорските острови в среща от група С3 в Лигата на нациите по футбол. Гостите пропуснаха два гола аванс, а отборите завършиха в намален състав след показаните два червени картона.

Фарьорските острови поведоха след попадение на Петър Кнудсен в 22-ата минута, а съотборникът му Геза Тури също се разписа в 63-ата минута.

Втори жълт и съответно червен картон получи Мартин Агнарсон само две минути след това, а Казахстан намали пасива си в чрез Сергей Малий в 68-ата минута.

Нурали Алип възстанови равенството малко по-малко от четвърт час преди края на редовното време на срещата. Голмайсторът Малий получи червен картон в 85-ата минута, след като извърши грубо нарушение.

Казахстан, който няма загуба в пет от последните си шест домакинства, има актив от 2 точки на последно място в групата, докато Фарьорските острови са на втора позиция с 4 пункта.

По-късно тази вечер е другият мач от групата между Молдова и Словакия.