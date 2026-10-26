Безпроблемно и бързо преминава предаването на изборните книжа в София

Предаването на изборните книжа в „Арена София“ протича бързо и спокойно. Общо 1660 секционни избирателни комисии в София предават протоколите си в двете зали – „Арена София“ и „Асикс Арена“.

Добрата организация, натрупаният опит на комисиите и по-малкият обем изборни книжа заради машинното гласуване, както и ниската избирателна активност, са сред причините за безпроблемната обработка.

По данни на председателя на 23 РИК грешките в протоколите са изключително малко в сравнение с предишни избори. Обработват се около 100 протокола на час, като при запазване на темпото се очаква работата в „Арена София“ да приключи в следващите един-два часа.

Снимки: БТА