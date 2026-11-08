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Безводието на р. Дунав: След 3 месеца пуснаха отново АЕЦ "Черна вода" в Румъния

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Безводието на р. Дунав: След 3 месеца пуснаха отново АЕЦ "Черна вода" в Румъния
Снимка: БГНЕС/Архив
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След 3 месеца прекъсване Румъния възстанови работата на АЕЦ "Черна вода" като включи първи блок на централата.

Реакторът беше спрян в края на юли заради критично ниското ниво на Дунав. Втори блок обаче остава спрян. За включването му е необходимо реката да е много по-пълноводна.

Румънският премиер заяви, че спирането на централата за почти 100 дни е довело до загуби от близо 200 милиона евро.

# река Дунав #ниско ниво на река Дунав #АЕЦ "Черна вода" #румъния

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