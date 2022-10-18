БФ Волейбол отличи 88 велики състезатели

Българската федерация по волейбол отличи 88 велики български състезатели по повод 100-годишнината на спорта у нас.

Именитите родни волейболисти бяха удостоени със специални плакети по време на галавечерта, на която се отбеляза един век от началото на волейбола в България.

Сред наградените присъстваха както бивши, така и настощи състезатели, които медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства.

Ето и кои бяха 88-те почетени волейболисти:

1.Димитър Каров

2.Кирил Методиев

3.Цветан Павлов

4.Стоян Стоев

5.Лъчезар Стоянов

6.Кирил Славов

7.Димитър Златанов

8.Димо Тонев

9.Петко Петков

10.Асен Гълъбинов

11.Борислав Кьосев

12.Илиян Казийски

13.Любомир Ганев

14.Петьо Драгиев

15.Ивайло Лазаров

16.Пламен Христов

17.Димитър Божилов

18.Николай Димитров

19.Цветан Флоров

20.Пламен Константинов

21.Теодор Салпаров

22.Красимир Гайдарски

23.Тодор Алексиев

24.Боян Йорданов

25.Матей Казийски

26.Евгени Иванов

27.Христо Цветанов

28.Иван Зарев

29.Владимир Николов

30.Андрей Жеков

31.Даниел Пеев

32.Митко Тодоров

33.Стефан Петров

34.Валентин Ненов

35.Димитър Димитров

36.Георги Василев

37.Милчо Натов

38.Стоян Гунчев

39.Валери Миланов

40.Димитър Димитров

41.Владислав Иванов

42.Георги Братоев

43.Цветан Соколов

44.Методи Ананиев

45.Валентин Братоев

46.Виктор Йосифов

47.Теодор Тодоров

48.Васил Господинов

49.Богдан Кючуков

50.Емил Вълчев

51.Каспар Симеонов

52.Стефан Димитров

53.Цано Цанов

54.Христо Илиев

55.Георги Чолов

56.Емил Тренев

57.Васил Василев

58.Таня Гогова

59.Мила Рангелова

60.Румяна Каишева

61.Таня Димитрова

62.Мая Стоева

63.Цветана Божурина

64.Росица Михайлова

65.Ваня Манова

66.Анка Узунова

67.Верка Стоянова

68. Златка Стоичкова

69. Галина Станчева

70. Мариана Халачева

71.Силва Петрунова

72.Таня Мумджиева

73. Нели Милева

74. Антонина Зетова

75. Ваня Соколова

76. Илиана Петкова

77. Анна Иванова

78. Анета Германова

79. Елена Кунова

80. Радостина Градева

81. Илиана Гочева

82. Нели Маринова – Нешич

83. Марина Марик

84. Десислава Величкова

85. Емилия Серафимова

86.Маргарита Миткова

87. Валентина Харалампиева

88. Мартин Стоев