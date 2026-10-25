Битката за президентския вот в Бургаско към полунощ: Йотова получава 35,26%, Гюров - 29,47%

Илияна Йотова запазва преднината си в Бургаска област на президентските избори. Според последните междинни данни на Районната избирателна комисия към полунощ. При 36,76% обработени протоколи тя получава подкрепата на 35,96% от избирателите, или 12 678 гласа.

На второ място се нарежда Андрей Гюров с 29,47% и 10 390 гласа.

Третата позиция заема Костадин Костадинов с 13,84%, подкрепен от 4878 избиратели.

Следват Ивелин Михайлов с 4,17%, Радостин Василев с 3,77% и Иван Христaнов с 3,21%.

До момента са отчетени 35 281 гласували, като 99,93% са действителни.

Преброяването на бюлетините в Бургаска област продължава.