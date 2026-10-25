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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Битката за президентския вот в Бургаско към полунощ: Йотова получава 35,26%, Гюров - 29,47%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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722 обработени протоколи бургас йотова ndash вълчев водят 400 гласа
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Илияна Йотова запазва преднината си в Бургаска област на президентските избори. Според последните междинни данни на Районната избирателна комисия към полунощ. При 36,76% обработени протоколи тя получава подкрепата на 35,96% от избирателите, или 12 678 гласа.

На второ място се нарежда Андрей Гюров с 29,47% и 10 390 гласа.

Третата позиция заема Костадин Костадинов с 13,84%, подкрепен от 4878 избиратели.

Следват Ивелин Михайлов с 4,17%, Радостин Василев с 3,77% и Иван Христaнов с 3,21%.

До момента са отчетени 35 281 гласували, като 99,93% са действителни.

Преброяването на бюлетините в Бургаска област продължава.

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Ивелин Михайлов #Андрей Гюров #Иван Христанов #Бургас #Радостин Василев #Костадин Костадинов #избори за президент #Илияна Йотова

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