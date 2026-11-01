Близо 20% е избирателната активност в Русенско към 16.00 ч. До урните са отишли 39 002 души от общо 195 645, регистрирани в списъците.

Гласувалите са с 3.5% повече спрямо същия период на първия тур, но с над 5% по-малко в сравнение с балотажа за президент и вицепрезидент през 2021 г.

Изборният ден протича спокойно, няма данни за преустановено машинно гласуване. Съобщава се за единични проблеми с електронните устройства, като навсякъде те са отстранени и не се е минало на гласуване чрез хартиени бюлетини.

В РИК има постъпила една жалба за това, че член на секционна комисия в училище „Братя Миладинови“ в Русе е влязъл в ролята на придружител на възрастен избирател.

Гласуващият е обявил пред всички в секцията кой е желаният от него номер, но лицето от СИК е натиснало друг номер на кандидат-президентска двойка на машината. Предстои да бъде извършена проверка по случая и да се произнесе с решение.

Секциите в Русенска област са общо 335.