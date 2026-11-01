БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Близо 20% е избирателната активност в Русенско към 16.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази
Русе, гласуване на балотаж
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 20% е избирателната активност в Русенско към 16.00 ч. До урните са отишли 39 002 души от общо 195 645, регистрирани в списъците.

Гласувалите са с 3.5% повече спрямо същия период на първия тур, но с над 5% по-малко в сравнение с балотажа за президент и вицепрезидент през 2021 г.

Изборният ден протича спокойно, няма данни за преустановено машинно гласуване. Съобщава се за единични проблеми с електронните устройства, като навсякъде те са отстранени и не се е минало на гласуване чрез хартиени бюлетини.

В РИК има постъпила една жалба за това, че член на секционна комисия в училище „Братя Миладинови“ в Русе е влязъл в ролята на придружител на възрастен избирател.

Гласуващият е обявил пред всички в секцията кой е желаният от него номер, но лицето от СИК е натиснало друг номер на кандидат-президентска двойка на машината. Предстои да бъде извършена проверка по случая и да се произнесе с решение.

Секциите в Русенска област са общо 335.

#близо 20% #гласуване на балотаж #към 16.00 часа #русенска област

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ