Близо 200 котки от различни породи на изложба в София (Снимки)

Международна изложба на котки "Hello Summer" 2022 се провежда този уикенд в София.

В състезанието участват близо 200 котки от различни породи, които ще се борят за титлата "BEST of BEST" и за наградата "Най-любима котка на публиката". За посетителите има лекции, поднесени от ветеринарни лекари;

разнообразие от аксесоари, храни и козметика за домашните ви любимци; лекция по грууминг; храни и напитки.

