Лекарският съюз разкритикува проектобюджета на НЗОК. Според съсловието, финансовата рамка не е балансирана.

Предвидено е средно 9% увеличение на парите за лекарства, а средствата за медицински дейности са увеличени средно с по-малко от 8%, а от тях зависят заплатите на работещите в болниците.

Според Лекарския съюз в проектобюджета няма никаква промяна. Въпреки заявката за повече профилактика, парите за изследвания са увеличени с около 5%. Лекарският съюз настоява за преразглеждане на проектобюджета и иска среща с премиера Румен Радев.