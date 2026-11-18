БЛС разкритикува проектобюджета на НЗОК за догодина
Лекарският съюз разкритикува проектобюджета на НЗОК. Според съсловието, финансовата рамка не е балансирана.
Предвидено е средно 9% увеличение на парите за лекарства, а средствата за медицински дейности са увеличени средно с по-малко от 8%, а от тях зависят заплатите на работещите в болниците.
Според Лекарския съюз в проектобюджета няма никаква промяна. Въпреки заявката за повече профилактика, парите за изследвания са увеличени с около 5%. Лекарският съюз настоява за преразглеждане на проектобюджета и иска среща с премиера Румен Радев.
Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз: "Конкретните ни искания – сериозно да се преразгледат вътрешното разпределение по пера в бюджета, законът за бюджета на НЗОК. Ние категорично не сме съгласни с тези, които виждаме. Особено съотношенията спрямо лекарствата. Второто – ако ви прави впечатление, в този бюджет не е заделено нищо за подобряване на превантивния контрол, с участието на пациента. Отдавна изконно искане на нашето съсловие."