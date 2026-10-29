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БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.

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Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия в четвъртък, 29 октомври, от 21.00 ч.

Водещ ще е Поли Златарева.

Зрителите могат да гледат дебата на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, във Фейсбук страницата на "По света и у нас" и в YouTube канала на Българската национална телевизия.

Обществената телевизия ще даде възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември.

Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

#национален ефир #дебат между кандидат-президенти #Андрей Гюров #Илияна Йотова #дебат #БНТ

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