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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Бойко Борисов: ГЕРБ не бойкотира изборите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 01:02 мин.
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Снимка: БТА
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Кюстендил, че партията не бойкотира президентските избори и не оказва натиск върху избиратели, кметове или партийни структури как да гласуват. По думите му всеки има право сам да прецени дали и за кого да даде своя вот. Той посочи още, че ще упражни правото си на глас преди края на изборния ден.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Денят е дълъг. Така, че ще гласуваме, когато си свършим работата. И аз ще гласувам, разбира се, когато преценя. Ниската активност идва, както Томислав Дончев каза, поради липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Днес, когато ги пусне всеки, който желае, ще отиде да гласува."

#България избира президент #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

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