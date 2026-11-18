Президентът трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, парламентът крие управляващите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Превърнахме се в пиратска държава – кораб след кораб потъва, а правителството не смее да посочи кой стои зад атаките срещу корабите в Черно море. Президентът трябва да свика КСНС, парламентът крие управляващите."

"Радостната новина от потопените кораби в Черно море е, че вече със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме", коментира ситуацията с нападенията от дронове Борисов.

Той допълни, че ако е на власт в момента би унищожавал дроновете, тъй като се движат по вода и то бавно. И припомни, че преди години е имало подобна ситуация над Черно море, но с руски самолети:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и изчисляваха колко са ни часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят. Тогава отворихме шлюзовете на ракетите при Шабла и дори само като са отворени, им дава сигнал, че са прихванати и оттогава нямаше нито един набег."

Борисов съобщи, че ГЕРБ-СДС няма да помогне на "Прогресивна България" за избора на членове на Висшия съдебен съвет.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Имат президентство, имат Министерския съвет, имат парламента, имат Конституционен съд, сега да им дадат и съдебната система. Отговорът е не."

Лидерът на ГЕРБ определи бюджета за 2027 година така:

"Взимаме дългове, за да се правят на щедри."

Той предупреди, че след шума около опита да се вземат парите на най-уязвимите групи хора, сега "през задния вход", с друг закон, се готви промяна за трудовия стаж.