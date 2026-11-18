Превърнахме се в пиратска държава, правителството не смее да каже кои са пиратите, каза лидерът на ГЕРБ
Президентът трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, парламентът крие управляващите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Превърнахме се в пиратска държава – кораб след кораб потъва, а правителството не смее да посочи кой стои зад атаките срещу корабите в Черно море. Президентът трябва да свика КСНС, парламентът крие управляващите."
"Радостната новина от потопените кораби в Черно море е, че вече със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме", коментира ситуацията с нападенията от дронове Борисов.
Той допълни, че ако е на власт в момента би унищожавал дроновете, тъй като се движат по вода и то бавно. И припомни, че преди години е имало подобна ситуация над Черно море, но с руски самолети:
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и изчисляваха колко са ни часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят. Тогава отворихме шлюзовете на ракетите при Шабла и дори само като са отворени, им дава сигнал, че са прихванати и оттогава нямаше нито един набег."
Борисов съобщи, че ГЕРБ-СДС няма да помогне на "Прогресивна България" за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Имат президентство, имат Министерския съвет, имат парламента, имат Конституционен съд, сега да им дадат и съдебната система. Отговорът е не."
Лидерът на ГЕРБ определи бюджета за 2027 година така:
"Взимаме дългове, за да се правят на щедри."
Той предупреди, че след шума около опита да се вземат парите на най-уязвимите групи хора, сега "през задния вход", с друг закон, се готви промяна за трудовия стаж.